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"Сногсшибательно": мать четверых детей Лидо покрасовалась в стильных аутфитах

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Лидо
Лидо. Фото: instagram.com/lidiyabairon

Казахстанская певица Лидо представила на суд фанатов в Instagram несколько новых образов. Артистка, которую всегда называют стильной и модной, вновь услышала комплименты, передает NUR.KZ.

"Мои последние образы, выбери любимый", - предложила певица.

Отметим, недавно Лидо стала роковой брюнеткой. В карусели исполнительница представила ряд стильных образов.

Фанаты, восхищенные ее фигурой и вкусом, прокомментировали фото артистки. Публикация тут же запестрела от смайликов в виде огня и красных сердец.

"Суперские фоточки", "Сногсшибательно", "Все образы очень красивы! И очень идут вам!", "Без ума от ваших луков", "Все образы - огонь", "Последний образ крутой", - отметили они.

Ранее многодетная лидо восхитила своих фанатов подтянутой фигурой в купальнике. Мать четверых детей назвали идеальной женщиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2058694-snogsshibatelno-mat-chetveryh-detey-lido-pokrasovalas-v-stilnyh-autfitah/

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