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"Стильная до мурашек": многодетная Лидо стала роковой брюнеткой (видео)

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Лидо
Лидо. Фото: instagram.com/lidiyabairon

Певица Лидо поделилась своим преображением в Instagram. Распрощавшись с блондом, она вновь стала роковой брюнеткой, чем восхитила своих фанатов, передает NUR.KZ.

"Ок, я снова брюнетка. Нравится?" - спросила Лидо своих подписчиков.

Пользователи соцсети заметили не только прическу, но и стройные ноги знаменитости. Мать четверых детей искупали в море комплиментов.

"Пальто не вижу, вижу только шикарную фигуру", "Кроме ног ничего не вижу", "Мне вы нравитесь больше брюнеткой однозначно", "О Боже, ноги!", "Стильная до мурашек", "Брюнеткой лучше", "Супермодель", "Стильно, элегантно, красиво", "Ох и горячая", "Великолепная", "Роскошная", - написали свои отзывы ошеломленные фолловеры под видео.

Ранее уехавшая в США Лидо объяснила, почему сменила фамилию Досалина на Байрон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2048048-stilnaya-do-murashek-mnogodetnaya-lido-stala-rokovoy-bryunetkoy-video/

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