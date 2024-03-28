"Зачем вы подписаны на "бабку"?": жена 78-летнего Петросяна ответила на критику ее стиля

35-летняя Татьяна Брухунова, ставшая мамой во второй раз, показала новые аутфиты недели и вызвала восхищение подписчиков, однако некоторые раскритиковали ее стиль, передает NUR.KZ.

Недавно Татьяна Брухунова показала маленькую дочь - ошеломленные пользователи соцсети принялись поздравлять ее и 78-летнего Евгения Петросяна с пополнением в семье.

Однако не все поверили в то, что девочка родилась без помощи суррогатной матери - Татьяна ответила хейтерам, что "только Бог им судья".

На этот раз 35-летняя мать двоих детей показала разные "луки". Фанаты выразили свое восхищение, но нашлись и те, кому наряды вовсе не понравились.

"Ну такое... Бабка из деревни", - заключила одна из подписчиц.

"Подскажите, пожалуйста, с какой целью вы подписаны на "бабку"?" - поинтересовалась Татьяна.

Однако фанаты отметили, что у Татьяны тонкий вкус и она очень харизматичная молодая женщина.