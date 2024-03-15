"Бог вам судья": ставшая мамой во второй раз жена 78-летнего Петросяна ответила хейтерам

Супруга известного юмориста Евгения Петросяна поблагодарила пользователей соцсети за теплые слова - фанаты все еще поздравляют их с рождением дочери, однако пара получила и долю хейта в Сети, передает NUR.KZ.

На днях Татьяна Брухунова отметила 35-летие и 4-й день рождения сына Вагана. Супруга Петросяна выложила фото, на котором были запечатлены ее муж и сын, а сама она предстала перед камерой с маленькой девочкой на руках.

Ошеломленные подписчики тут же поздравили пару с рождением дочери, не скрывая своего удивления. Татьяна выложила новый пост, в котором поблагодарила всех за поздравления.

"13 марта 2024-го я запомню надолго! Во многом благодаря вам! Больше полутора тысяч сообщений в директ и столько же под постом. Я еще не успела ответить всем, но обязательно сделаю это. Вы необыкновенные. Спасибо за каждое доброе слово и смайлик. Спасибо!" - написала она.

В карусели она показала ряд фото, на которых можно увидеть Вагана, его именинный тортик с мишкой, нежный букет цветов и разноцветные свечи-цифры.

Комментарии под постом Брухуновой. Скрин: instagram.com/bruhunova

К слову, под семейным фото, на котором Татьяна показала дочь, разгорелись споры - некоторые задались вопросом, почему она не показывала фото, снятые во время беременности.

"Если я не сливаю их в Сеть, это не значит, что их нет. Может вам еще анализы показать?" - ответила Татьяна.

"Тут молодые родить не могут, а вы прям волшебники", - был оставлен комментарий под фото.

Супруга Петросяна развеяла сомнения подписчицы.

"У здорового мужчины, коим является мой муж, проблем с деторождением быть не может хоть до ста лет", - заявила она.

Она также добавила, что ни на кого не таит обиду.

"Бог им судья", - написала мать двоих детей.

Пользователи соцсети заявили, что Татьяне не стоит оправдываться и доказывать что-то.

"Завидуйте молча", "Некоторые комментарии неприятно читать", "Рожал не 78-летний Евгений Ваганович. Рожала 35-летняя Татьяна", "Почему мы не можем просто порадоваться за эту женщину?" - написали они.