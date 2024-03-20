"Красивые и счастливые": романтическое фото Тимура и Лауры Балымбетовых восхитило Сеть

Супруга известного казахстанского интервьюера Тимура Балымбетова поделилась теплым весенним фото, которое вызвало восторг в Сети. Подписчики пожелали паре счастливой семейной жизни, передает NUR.KZ.

"Весна пришла", - написала Лаура Балымбетова.

На колоритном фото Тимур в белом чапане, а Лаура - в бирюзовом. Объектив камеры запечатлел, как супруги влюбленно смотрят друг на друга.

Фанаты тут же отреагировали на теплый снимок и пожелали паре счастья.

"Сколько любви на одной фотографии", "Совет да любовь на века!", "Красивые и счастливые", - пишут под фото комментаторы, оставляя смайлики в виде красных сердец.

Напомним, в сентябре прошлого года чета Балымбетовых сообщила о рождении второго сына. Через пару месяцев счастливые родители впервые показали малыша публике.