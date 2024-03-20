"Красивые и счастливые": романтическое фото Тимура и Лауры Балымбетовых восхитило Сеть
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Супруга известного казахстанского интервьюера Тимура Балымбетова поделилась теплым весенним фото, которое вызвало восторг в Сети. Подписчики пожелали паре счастливой семейной жизни, передает NUR.KZ.
"Весна пришла", - написала Лаура Балымбетова.
На колоритном фото Тимур в белом чапане, а Лаура - в бирюзовом. Объектив камеры запечатлел, как супруги влюбленно смотрят друг на друга.
Фанаты тут же отреагировали на теплый снимок и пожелали паре счастья.
"Сколько любви на одной фотографии", "Совет да любовь на века!", "Красивые и счастливые", - пишут под фото комментаторы, оставляя смайлики в виде красных сердец.
Напомним, в сентябре прошлого года чета Балымбетовых сообщила о рождении второго сына. Через пару месяцев счастливые родители впервые показали малыша публике.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2071344-krasivye-i-schastlivye-romanticheskoe-foto-timura-i-laury-balymbetovyh-voshitilo-set/