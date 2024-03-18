"Люблю родную землю": Анна Данченко восхитила образами в национальном стиле

В День национальной одежды, который отмечается в рамках Наурызнама в Казахстане сегодня, 18 марта, телеведущая Анна Данченко разместила в соцсети ряд колоритных фото, передает NUR.KZ.

Анна Данченко часто носит наряды в казахском национальном стиле - многие пользователи соцсети не раз писали, что Анна - пример для подражания молодым девушкам.

На этот раз теледива показала ряд фото, на которых запечатлелась в красивых платьях и костюмах, сшитых в традиционном стиле.

"Поздравляю с Днем национальной одежды! Люблю родную землю, культуру, традиции, язык. Взвейся выше, наш флаг", - написала она.

"Какие красивые образы", "Роскошная", "Шикарная", "Безусловно, супер. Главное - порядочность, уважение к земле, народу, традициям, где родилась и живет", "Настоящая казахская красавица", "Очень красивые наряды", - высказались комментаторы.

Недавно Анна Данченко показала свое преображение - она заявила, что "сердце захотело перемен".