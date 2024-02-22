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30 лет независимости Казахстана

"Сердце захотело перемен": телеведущая Анна Данченко показала свое преображение

Опубликовано:

Анна Данченко
Анна Данченко. Фото: instagram.com/ann_2905

Телеведущая Анна Данченко, прекрасно владеющая казахским языком, показала свой новый имидж подписчикам в Instagram - она призналась, что сердце потребовало перемен, передает NUR.KZ.

Анна Данченко сменила цвет волос впервые за 15 лет.

"Перемены спустя 15 лет. Сколько лет цвет моих волос был неизменно черным. Но после того, как я потеряла отца появилось много седых волос. Сердце захотело перемен.

Желтый - не мой цвет, поэтому остановились на этом цвете. Тем, кто очень хотел увидеть кардинальные перемены, хочу сказать, что я человек постоянный, могу решиться только на небольшие эксперименты. Сильно не критикуйте, не то придется ждать новых перемен еще 15 лет", - написала Анна.

"Хюррем", "Очень-очень идет", "Вот теперь сразу заметны ваши глаза - у них необычный цвет", "Пусть перемены украсят вашу жизнь", - написали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2062333-serdtse-zahotelo-peremen-televeduschaya-anna-danchenko-pokazala-svoe-preobrazhenie/

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