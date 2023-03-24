"Девушки должны брать пример": Анна Данченко в казахском костюме очаровала фанатов

Анна Данченко. Фото: instagram.com/ann_2905

Казахстанская телеведущая Анна Данченко, прекрасно владеющая государственным языком, примерила казахский национальный костюм и очаровала своих преданных фанатов в Instagram, передает NUR.KZ.

Теледива опубликовала новые фотографии на своей страничке в соцсети и поздравила всех с праздником Наурыз. Анна запечатлелась на снимках в расшитом узорами камзоле, а также традиционном головном уборе. Серебряные украшения дополнили образ кареглазой красавицы.

"Как Томирис", "Очень красиво", "Ой, нет слов, бесподобно, не сразу узнала", "Как вам идет, молодые девушки должны брать с вас пример", "Анна ханым, вы красотка", "О, Боже! Какая красота!", "Классно, особенно глаза", "Супер", "Люблю вас", "С праздником вас, красавица", "Как в кино", "Вам нет равных", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013860-devushki-dolzhny-brat-primer-anna-danchenko-v-kazahskom-kostyume-ocharovala-fanatov/