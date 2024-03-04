"Если будем искать недостатки, то обязательно их найдем": Ауелбекова о критике ее нового образа

Казахстанская певица Молдир Ауелбекова появилась в необычном для себя образе и восхитила преданных фанатов. Артистка вышла в свет в черном наряде, передает NUR.KZ.

Ауелбекова, предвосхищая недовольство моралистов, попросила просто оценить образ без критики.

"После того, как я покрыла голову платком, впервые надеваю черное. Но был такой дресс-код. Прямо "черная любовь". Мне очень нравится. Идет мне, да?

Да, знаю, казахи не облачались в черное. Так же, как только вдовы распускали волосы. Если мы будем искать недостатки друг в друге, то обязательно их найдем. Поэтому просто поставьте "лайки" красивому образу и напишите пожелания. Люблю вас", - отметила она.

"Вам идет черный цвет", "А я не буду "лайкать", мне черный не нравится", "В гардеробе женщины должны быть черные платья", "Супер", "Очень красивая", - написали пользователи соцсети.

Недавно Молдир Ауелбекова провела рум-тур по квартире, которую купила сыну за 60 млн тенге.