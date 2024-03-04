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"Если будем искать недостатки, то обязательно их найдем": Ауелбекова о критике ее нового образа

Опубликовано:

Молдир Ауелбекова
Молдир Ауелбекова. Скрин: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская певица Молдир Ауелбекова появилась в необычном для себя образе и восхитила преданных фанатов. Артистка вышла в свет в черном наряде, передает NUR.KZ.

Ауелбекова, предвосхищая недовольство моралистов, попросила просто оценить образ без критики.

"После того, как я покрыла голову платком, впервые надеваю черное. Но был такой дресс-код. Прямо "черная любовь". Мне очень нравится. Идет мне, да?

Да, знаю, казахи не облачались в черное. Так же, как только вдовы распускали волосы. Если мы будем искать недостатки друг в друге, то обязательно их найдем. Поэтому просто поставьте "лайки" красивому образу и напишите пожелания. Люблю вас", - отметила она.

"Вам идет черный цвет", "А я не буду "лайкать", мне черный не нравится", "В гардеробе женщины должны быть черные платья", "Супер", "Очень красивая", - написали пользователи соцсети.

Недавно Молдир Ауелбекова провела рум-тур по квартире, которую купила сыну за 60 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2064264-esli-budem-iskat-nedostatki-to-obyazatelno-ih-naydem-auelbekova-o-kritike-ee-novogo-obraza/

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