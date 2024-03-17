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"Даже и думать не мог, что решусь": младший брат Айжан Байзаковой женился

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Алихан Байзаков с супругой
Алихан Байзаков с супругой. Фото: instagram.com/baizaakov

Младший брат блогерши Айжан Байзаковой Алихан Байзаков сообщил в соцсетях, что женился. Также он рассказал, что в этом году его избранница приняла ислам, передает NUR.KZ.

Младший брат блогерши Айжан Байзаковой Алихан Байзаков женился. Фотографии с избранницей молодой человек опубликовал в Instagram.

"Я даже и думать не мог, что решу жениться в 24 года. Моя женушка приняла ислам в этом году, и я подумал, а зачем тянуть, ждать идеального момента?! Все уже было ясно, она – мой человек. Я тебя люблю, душа моя", – говорится в описании к одному из постов.

Подписчики в комментариях пожелали паре счастья.

"Поздравляю", "Пусть будет один раз и навсегда", "Вы такая красивая пара, желаю вам счастья и бесконечной любви", "Красивая пара", "Будьте счастливы", – гласят комментарии.

Напомним, в начале январе Алихан Байзаков угодил в скандал – молодой человек опубликовал видео из фитнес-клуба, в котором имитировал предложение руки и сердца. Однако Казнет смутило то, что последовало после: встав с колена, Байзаков начал бить грушу.

"В случае отказа", – подписал ролик блогер.

После хейта и обвинений он удалил видео со своей страницы. Позже фитнес-клуб, в котором было записано данное видео, выступил с заявлением о том, что они против любого вида насилия, и сообщили, что закрыли доступ в свои залы для Алихана Байзакова.

На защиту брата встала Айжан Байзакова. Она заявила, что в их доме всегда обсуждается тема бытового насилия, а мужчины в ее семье лучше многих знают, что это неправильно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2069733-dazhe-i-dumat-ne-mog-chto-reshus-mladshiy-brat-ayzhan-bayzakovoy-zhenilsya/

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