"Только с тобой мои глаза сияют": Байзакова умилила теплым видео с мужем

Казахстанская блогерша и актриса Айжан Байзакова разместила теплые кадры с мужем в соцсети и отметила, что "только с ним ее глаза сияют". Подписчики пожелали им счастья, передает NUR.KZ.

"Моя любовь, мое все, только с тобой мои глаза сияют", - подписала Айжан видео, которое разместила в своей ленте.

На кадрах видно, как супруги счастливы друг с другом.

"Встретились и нашли в друг друге покой. Ничего твое не уйдет", "Какой у вас благородный супруг, вы пара, которую Всевышний сам соединил, счастья вам на века", "Респект Нурбеку! Это очень ценно, когда твоя женщина признает это! Обожаю эту пару", "Очень красивая пара, Айжан только с ним стала счастливой женщиной и женственной", - написали пользователи Казнета.

Недавно Байзакова резко ответила подписчице, которая сравнила себя с ней. Подписчица блогерши вопрошала, почему Байзаковой повезло с мужем, несмотря на ее тусовочное прошлое.