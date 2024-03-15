"Будто 20-летний": станцевавший на камеру Дастан Оразбеков поразил фанатов (видео)

42-летний казахстанский исполнитель и актер, участник группы "Орда", продемонстрировал отличную форму, станцевав на камеру. Фанаты остались в восторге от увиденного, передает NUR.KZ.

Дастан Оразбеков всегда поражал поклонников своим внешним видом. Однажды он восхитил соцсети новыми образами.

Фанаты задаются вопросом, как актеру и певцу удается сохранять отличную форму и пластику.

Дастан продемонстрировал новый танец. Широкие светлые джинсы, худи и модная панама - образ Дастана, как и его хореографические способности, оценили верные фанаты. Своими впечатлениями они поделились в комментариях.

"Почему так круто?", "Мой краш", "Будто 20-летний парень", "Все части тела двигаются отдельно", "Ой, я даже не узнала Дастана", "Обожаю, когда вы танцуете", "Лучшее трио", - гласят отзывы под видео.

Недавно Дастан Оразбеков вместе с членами семьи встал на коньки.