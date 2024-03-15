"Будто 20-летний": станцевавший на камеру Дастан Оразбеков поразил фанатов (видео)
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42-летний казахстанский исполнитель и актер, участник группы "Орда", продемонстрировал отличную форму, станцевав на камеру. Фанаты остались в восторге от увиденного, передает NUR.KZ.
Дастан Оразбеков всегда поражал поклонников своим внешним видом. Однажды он восхитил соцсети новыми образами.
Фанаты задаются вопросом, как актеру и певцу удается сохранять отличную форму и пластику.
Дастан продемонстрировал новый танец. Широкие светлые джинсы, худи и модная панама - образ Дастана, как и его хореографические способности, оценили верные фанаты. Своими впечатлениями они поделились в комментариях.
"Почему так круто?", "Мой краш", "Будто 20-летний парень", "Все части тела двигаются отдельно", "Ой, я даже не узнала Дастана", "Обожаю, когда вы танцуете", "Лучшее трио", - гласят отзывы под видео.
Недавно Дастан Оразбеков вместе с членами семьи встал на коньки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2068701-budto-20-letniy-stantsevavshiy-na-kameru-dastan-orazbekov-porazil-fanatov-video/