"Счастливое время": Дастан Оразбеков вместе с членами семьи встал на коньки (фото)

41-летний отечественный певец и актер Дастан Оразбеков, солист группы "Орда", показал в соцсети, как весело проводит время с семьей - любимой женой и детьми, передает NUR.KZ.

Певец показал семейные фото. Дастан с супругой и двумя сыновьями отлично отдохнули и зарядились энергией, катаясь на коньках. А также успели сделать совместные фото, на которых они все четверо светятся от улыбок.

"Счастливое время", - отметил Дастан.

"Ваш старший сын уже так вырос, но зато вы с супругой ничуть не изменились", "Примерная, образцовая семья", "Пусть ваше счастливое время продлится долго", "Ваш сын уже выше вас", "Какие красивые", "Ваш старший прямо Наурызбай батыр", "Пусть ваши богатыри будут здоровы", "Сын - настоящий палуан", "Дастан очень любит свою семью", - гласят комментарии.