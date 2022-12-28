"Эликсир молодости пьете?": 40-летий Дастан Оразбеков восхитил соцсети новыми образами

Дастан Оразбеков. Фото: instagram.com/dastanello

Отечественный актер, певец, солист группы "Орда" Дастан Оразбеков вызвал восторг в Сети новым видео. Поклонники вновь восхитились спортивной формой 40-летнего артиста, передает NUR.KZ.

Дастан Оразбеков поделился в Instagram видео, снятым в стиле TikTok. Подписчики оценили не только стильные образы артиста, но и его подтянутую фигуру.

Они не покупились на комплименты в его адрес, отметив, что им импонирует то, что любимый актер и певец всегда в отличной форме.

"Мой краш", "Эликсир молодости пьете?", "Братан, это бомба", "Прекрасный певец, удачи во всем", - гласят комментарии под видео, которое запестрело от смайликов в виде огня.

Напомним, мы писали ранее, что Дастан Оразбеков и Гадильбек Жанай записали новую патриотическую песню.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2003383-eliksir-molodosti-pete-40-letiy-dastan-orazbekov-voshitil-sotsseti-novymi-obrazami/