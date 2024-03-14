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Эзотерика

"Словно лебедь": экс-солистка "КешYOU" в платье в национальном стиле изумила Казнет

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Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш показалась в ярком наряде, сшитом в национальном стиле. Новые фото артистка разместила в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Балжан Бидаш поздравила казахстанцев с Көрісу күні (День приветствия - прим. ред.), который отмечается сегодня, 14 марта.

"Мира нашему народу и счастья. Вчера к Наурызу снимали красивый клип. После того, как он выйдет, я покажу его полную версию", - отметила она.

Фанаты тут же оценили ее образ и оставили теплые комментарии под снимками.

"Красавица", "Будь счастлива", "Было бы здорово, если бы еще был головной убор с перьями", "Словно лебедь", "Кукла", "Красивая девушка", - высказались пользователи Казнета.

Недавно элегантный образ Балжан восхитил Казнет. Также Балжан высказалась об отношениях с ене после развода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2068350-slovno-lebed-eks-solistka-keshyou-v-plate-v-natsionalnom-stile-izumila-kaznet/

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