"Словно лебедь": экс-солистка "КешYOU" в платье в национальном стиле изумила Казнет
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Экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш показалась в ярком наряде, сшитом в национальном стиле. Новые фото артистка разместила в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.
Балжан Бидаш поздравила казахстанцев с Көрісу күні (День приветствия - прим. ред.), который отмечается сегодня, 14 марта.
"Мира нашему народу и счастья. Вчера к Наурызу снимали красивый клип. После того, как он выйдет, я покажу его полную версию", - отметила она.
Фанаты тут же оценили ее образ и оставили теплые комментарии под снимками.
"Красавица", "Будь счастлива", "Было бы здорово, если бы еще был головной убор с перьями", "Словно лебедь", "Кукла", "Красивая девушка", - высказались пользователи Казнета.
Недавно элегантный образ Балжан восхитил Казнет. Также Балжан высказалась об отношениях с ене после развода.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2068350-slovno-lebed-eks-solistka-keshyou-v-plate-v-natsionalnom-stile-izumila-kaznet/