"Вчера - келин, сегодня - девочка": элегантный образ Балжан Бидаш восхитил Казнет

Экс-солистка группы "КешYOU" Балжан Бидаш показала поклонникам в Instagram элегантный образ, в котором она посетила балет "Лебединое озеро" в Астане, передает NUR.KZ.

Балжан Бидаш приобщилась к культурной жизни столицы Казахстана - она посетила постановку легендарного "Лебединого озера" в государственном театре оперы и балета "Астана Опера".

Для культурного вечера артистка выбрала элегантный наряд - удлиненный жакет черного цвета на крупных пуговицах и белую плиссированную юбку. Фотографии Балжан выложила в Instagram - причем фотографировала она не только себя, но и происходящее на сцене, в фойе, а также ночной вид театра.

"Сегодняшний день - завтрашняя история. Астана, 2024", - подписала публикацию певица.

Эффектный наряд оценили поклонники Балжан.

"Я так рада, что ты расцветаешь день ото дня", "Это как? Мы с каждым днем стареем, а ты все молодеешь", "Свети ярко, звездочка Балжан", "Вчера - келин, сегодня - девочка", "Только вперед, красотка", - гласят комментарии под фотографиями.

На прошлой неделе Балжан Бидаш вместе с другими бывшими солистками группы "КешYOU" выступили на красочном шоу-мюзикле.