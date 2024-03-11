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"Вчера - келин, сегодня - девочка": элегантный образ Балжан Бидаш восхитил Казнет

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Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Экс-солистка группы "КешYOU" Балжан Бидаш показала поклонникам в Instagram элегантный образ, в котором она посетила балет "Лебединое озеро" в Астане, передает NUR.KZ.

Балжан Бидаш приобщилась к культурной жизни столицы Казахстана - она посетила постановку легендарного "Лебединого озера" в государственном театре оперы и балета "Астана Опера".

Для культурного вечера артистка выбрала элегантный наряд - удлиненный жакет черного цвета на крупных пуговицах и белую плиссированную юбку. Фотографии Балжан выложила в Instagram - причем фотографировала она не только себя, но и происходящее на сцене, в фойе, а также ночной вид театра.

"Сегодняшний день - завтрашняя история. Астана, 2024", - подписала публикацию певица.

Эффектный наряд оценили поклонники Балжан.

"Я так рада, что ты расцветаешь день ото дня", "Это как? Мы с каждым днем стареем, а ты все молодеешь", "Свети ярко, звездочка Балжан", "Вчера - келин, сегодня - девочка", "Только вперед, красотка", - гласят комментарии под фотографиями.

На прошлой неделе Балжан Бидаш вместе с другими бывшими солистками группы "КешYOU" выступили на красочном шоу-мюзикле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2066349-vchera-kelin-segodnya-devochka-elegantnyy-obraz-balzhan-bidash-voshitil-kaznet/

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