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"Снимаешься в корейской дораме?": фото Димаша Кудайбергена из Сеула обсудили в Сети

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген опубликовал свежую фотографию, сделанную в столице Южной Кореи - городе Сеуле. Снимок обсудили в Сети, передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген продолжает колесить по миру – совсем недавно он представил свой новый клип в Турции, после чего отправился на Северный Кипр. Сегодня казахстанский певец выложил в Instagram фотографию из новой страны – Димаш прилетел в Южную Корею.

"Люблю атмосферу Сеула", – подписал публикацию артист.

О цели поездки Димаш не сообщил, поэтому поклонники выдвинули свои версии в комментариях. Там же они усыпали кумира комплиментами.

"Снимись в дораме для прикола", – написал младший брат певца Абильмансур Кудайберген.

"Привет Сеулу! Доброго дня, Ди!", "Снимаешься в корейской дораме?", "Мне нравится, что ты в движении по миру", "Привет, красавчик! Сеул тебе идет", "Ой, а я даже не узнала нашего любимчика", "Как круто выглядишь, Димаш", – прокомментировали публикацию фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2067528-snimaeshsya-v-koreyskoy-dorame-foto-dimasha-kudaybergena-iz-seula-obsudili-v-seti/

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