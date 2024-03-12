"Всегда молода": Роза Рымбаева вызвала восторг в Сети новыми фото, снятыми на берегу океана

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева поделилась красочными фото из Вьетнама, где недавно отдыхала с семьей. Фанаты были рады новой публикации 66-летней певицы, передает NUR.KZ.

Отметим, что Роза Рымбаева не слишком активна в соцсети. Ее редкие публикации радуют читателей, в Instagram у народной артистки Казахстана почти полмиллиона подписчиков.

"Счастье - это высокие мечты", - подписала она снимки.

"Роза среди роз", "Драгоценная наша, Розочка, долгой и счастливой вам жизни желаю", "Вы прекрасной души человек", "Мы вас любим", "Талантливая, красивая, сильная", "Всегда молода, с чудесным голосом, пусть у вас будет много внуков", - гласят теплые комментарии под фото.

В недавнем интервью Динаре Сатжан Роза Рымбаева рассказала, как пережила смерть мужа во время беременности. Она также ответила, почему поставила крест на личной жизни.