"Всегда молода": Роза Рымбаева вызвала восторг в Сети новыми фото, снятыми на берегу океана
Опубликовано:
Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева поделилась красочными фото из Вьетнама, где недавно отдыхала с семьей. Фанаты были рады новой публикации 66-летней певицы, передает NUR.KZ.
Отметим, что Роза Рымбаева не слишком активна в соцсети. Ее редкие публикации радуют читателей, в Instagram у народной артистки Казахстана почти полмиллиона подписчиков.
"Счастье - это высокие мечты", - подписала она снимки.
"Роза среди роз", "Драгоценная наша, Розочка, долгой и счастливой вам жизни желаю", "Вы прекрасной души человек", "Мы вас любим", "Талантливая, красивая, сильная", "Всегда молода, с чудесным голосом, пусть у вас будет много внуков", - гласят теплые комментарии под фото.
В недавнем интервью Динаре Сатжан Роза Рымбаева рассказала, как пережила смерть мужа во время беременности. Она также ответила, почему поставила крест на личной жизни.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2066973-vsegda-moloda-roza-rymbaeva-vyzvala-vostorg-v-seti-novymi-foto-snyatymi-na-beregu-okeana/