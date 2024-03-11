"И Нагима одна, и Макпал одна": Роза Рымбаева ответила, почему поставила крест на личной жизни

В интервью Динаре Сатжан Роза Рымбаева откровенно рассказала о том, почему не вышла замуж во второй раз после смерти супруга Таскына Окапова - певица осталась вдовой в 43 года, передает NUR.KZ.

Роза Рымбаева ответила на вопрос о том, почему поставила крест на личной жизни после смерти единственного супруга - дирижера и преподавателя Таскына Окапова.

"Поймите, с грудным ребенком и маленьким сыном-первоклассником о чем я должна была думать? Не о себе, а о них. Школа, детский сад, обеспечение их всеми необходимыми вещами для жизни, для роста. Поэтому мне было не до мыслей о себе", - рассказывает Роза Куанышевна.

Однако певица призналась - мужское внимание в ее сторону все-таки было, но безрезультатно.

"То, что я - Роза Рымбаева, и помешало многим мужчинам подойти ко мне. Почему-то они видят во мне, в первую очередь, звезду, народную артистку, очень строгую. Дело же в сравнении. С первых слов, произнесенных поклонником, я сравниваю с моим мужем", - поделилась певица.

Несмотря на наблюдение Динары Сатжан о том, что дети Рымбаевой выросли и, возможно, были бы не против личного счастья матери, она категорично ответила отказом на какую-либо возможность вступления в брак. Роза Куанышевна также отметила, что некоторые ее коллеги по цеху также одиноки.

"Ни в коем случае. Этот возраст уже прошел у меня. Поэтому какой-либо интерес к противоположному полу у меня уже давно уснул.

И Нагима (Ескалиева - прим. ред.) одна, и Макпал (Жунусова - прим. ред.) тоже одна. Ну с Макпал понятно - Заманбек-ага (Нуркадилов - прим. ред,), а Нагима, по-моему, предложила сама разойтись", - сказала Рымбаева.

Ранее мы писали, как Роза Рымбаева пережила смерть мужа, будучи на шестом месяце беременности.