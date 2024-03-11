Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Он ушел во сне": Роза Рымбаева рассказала, как пережила смерть мужа во время беременности

Опубликовано:

Роза Рымбаева и Таскын Окапов
Роза Рымбаева и Таскын Окапов. Скрин: YouTube/ Dinara Satzhan

Казахстанская певица Роза Рымбаева дала интервью Динаре Сатжан, в котором поведала о том, как перенесла смерть Таскына Окапова, будучи на шестом месяце беременности, передает NUR.KZ.

Роза Рымбаева вспомнила трагический момент из своей жизни - она рассказала, как умер ее супруг, дирижер и преподаватель Таскын Окапов. Легендарная певица осталась вдовой в 43 года, будучи на шестом месяце беременности и с 9-летним сыном Али на руках.

"Он ушел во сне. Я проснулась, он уже лежал холодный. Для меня это было неожиданно, но его здоровье к этому привело. У него до этого было несколько микроинсультов, но он на это серьезно не реагировал, к докторам не ходил. Обширный инфаркт стал последним - произошел он во сне", - вспоминает Роза Куанышевна.

Рымбаева признается - потерю любимого мужа переносила тяжело. После этой трагедии приоритеты в жизни артистки кардинально поменялись.

"Я попадала в больницу несколько раз, у меня были угрозы выкидыша. И потом я подумала об Алишке. И все внимание и силы были отданы на то, чтобы родить ребенка и еще Алишку вырастить.

И с тех пор можно сказать, что я не для искусства живу, не для сцены, не для музыки. Я живу, работаю и очень стараюсь ради своих детей. Чтобы их поставить на ноги, увидеть их счастливую жизнь", - рассказала 66-летняя звезда эстрады.

Вскоре после смерти Таскына Окапова Роза Рымбаева родила второго сына - Мади. По рассказам певицы, роды были настолько тяжелыми, что она была на грани жизни и смерти.

"У меня и с Алишкой роды были сложные. У меня кесарево - обе операции прошли с тяжелыми последствиями. Врачи буквально спасали меня", - поведала Рымбаева.

Внуку Розы Рымбаевой, сыну Али Окапова Зейну недавно исполнился годик - малышу провели обряд "тұсау кесу".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2065806-on-ushel-vo-sne-roza-rymbaeva-o-tom-kak-perezhila-smert-muzha-vo-vremya-beremennosti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.