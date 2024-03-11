"Он ушел во сне": Роза Рымбаева рассказала, как пережила смерть мужа во время беременности

Казахстанская певица Роза Рымбаева дала интервью Динаре Сатжан, в котором поведала о том, как перенесла смерть Таскына Окапова, будучи на шестом месяце беременности, передает NUR.KZ.

Роза Рымбаева вспомнила трагический момент из своей жизни - она рассказала, как умер ее супруг, дирижер и преподаватель Таскын Окапов. Легендарная певица осталась вдовой в 43 года, будучи на шестом месяце беременности и с 9-летним сыном Али на руках.

"Он ушел во сне. Я проснулась, он уже лежал холодный. Для меня это было неожиданно, но его здоровье к этому привело. У него до этого было несколько микроинсультов, но он на это серьезно не реагировал, к докторам не ходил. Обширный инфаркт стал последним - произошел он во сне", - вспоминает Роза Куанышевна.

Рымбаева признается - потерю любимого мужа переносила тяжело. После этой трагедии приоритеты в жизни артистки кардинально поменялись.

"Я попадала в больницу несколько раз, у меня были угрозы выкидыша. И потом я подумала об Алишке. И все внимание и силы были отданы на то, чтобы родить ребенка и еще Алишку вырастить.

И с тех пор можно сказать, что я не для искусства живу, не для сцены, не для музыки. Я живу, работаю и очень стараюсь ради своих детей. Чтобы их поставить на ноги, увидеть их счастливую жизнь", - рассказала 66-летняя звезда эстрады.

Вскоре после смерти Таскына Окапова Роза Рымбаева родила второго сына - Мади. По рассказам певицы, роды были настолько тяжелыми, что она была на грани жизни и смерти.

"У меня и с Алишкой роды были сложные. У меня кесарево - обе операции прошли с тяжелыми последствиями. Врачи буквально спасали меня", - поведала Рымбаева.

Внуку Розы Рымбаевой, сыну Али Окапова Зейну недавно исполнился годик - малышу провели обряд "тұсау кесу".