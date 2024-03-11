Ева Лонгория появилась на церемонии вручения "Оскара" в роскошном платье со шлейфом
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48-летняя голливудская дива Ева Лонгория появилась на красной дорожке церемонии вручения премии "Оскар" в роскошном черном платье. Фото актриса разместила в соцсети, передает NUR.KZ.
В этом платье Ева сама напоминала статуэтку - фасон наряда подчеркнул ее тонкую талию, а спущенные плечи сделали акцент на зоне декольте.
Роскошное вечернее платье с длинным шлейфом, в котором Ева прошлась по ковровой дорожке "Оскара", дополнили оригинальные украшения. Для образа звезда "Отчаянных домохозяек" аккуратно уложила распущенные волосы.
"Ослепительная", "Ух ты, действительно, классическая красавица! Спасибо, что представляете нас, латиноамериканцев, с таким достоинством!", "Мне так нравится этот взгляд", "Лучшее платье", "Это платье будто создано для тебя", - выразили свой восторг фолловеры.
Напомним, Ева Лонгория выложила видео под трек казахстанских артистов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2066271-eva-longoriya-poyavilas-na-krasnoy-dorozhke-oskara-v-roskoshnom-plate-so-shleyfom/