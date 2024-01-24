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Ева Лонгория опубликовала в соцсети видео под трек казахстанских артистов

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Ева Лонгория
Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria

Голливудская звезда, известная американская актриса Ева Лонгория выложила в своем Instagram видео, которое сопроводила треком казахстанских артистов - Ayau, Shiza и M'Dee, передает NUR.KZ.

В ролике, который звезда "Отчаянных домохозяек" разместила в ленте, она отметила, что сняла все, что ела на этих выходных. Видео Ева сопроводила треком под названием "basqany :(" в исполнении молодой казахстанской певицы Ayau, записанный совместно с Shiza и M'Dee.

"Казахстанская песня", "Ева - жанулька", "Приятно", "Казахские песни везде", "Алга!" - отреагировали на публикацию Евы ее подписчики из нашей страны.

Певец M'Dee сделал репост публикации Лонгории в сторис и оставил лаконичную подпись.

"Ева Лонгория наша", - отметил он.

Ayau же не смогла скрыть своего восторга.

"Я до сих пор не верю, это сон или явь? Друзья, как это? Казахстан, Ayau, алга!" - написала она в сторис.

Сторис M'Dee и Ayau
Сторис M'Dee и Ayau. Скриншот: instagram.com/mdeemusic/ayaumusic

Отметим, что трек "basqany :(" вошел в дебютный альбом певицы Ayau под названием AYAULYM, который вышел прошлой осенью.

Молодая исполнительница, сонграйтер и подписантка музыкального лейбла "Закрытый клуб" исполняет мягкий лиричный соул и r&b на казахском языке.

На сцене Ayau дебютировала осенью 2022 года с песней "sensiz?", однако известна стала с выходом второго сингла "sybyrlaiyn <3". Этот трек стал вирусным в TikTok и несколько недель возглавлял чарты Top 100 Apple Music: Kazakhstan и Viral 50 Kazakhstan в Spotify.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2057198-eva-longoriya-opublikovala-v-sotsseti-video-pod-trek-kazahstanskih-artistov/

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