Главные награды – "Оппенгеймеру": объявлены победители премии "Оскар" (фото)

В Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония вручения премии "Оскар-2024". Почти все главные награды забрал "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, передает NUR.KZ со ссылкой на Американскую киноакадемию.

В Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Нашумевшая кинокартина "Оппенгеймер" Кристофера Нолана взяла 7 главных наград. А лучшим документальным фильмом стали "20 дней в Мариуполе".

"Оскар-2024". Фото: Richard Harbaugh/A.M.P.A.S. via Getty Images

Американская киноакадемия на официальном сайте опубликована полный список победителей. Они представлены ниже:

Лучший фильм – "Оппенгеймер";

Лучший актер – Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер");

Лучший актер второго плана – Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер");

Лучший режиссер – Кристофер Нолан ("Оппенгеймер");

Лучшая актриса – Эмма Стоун ("Бедные-несчастные");

Лучшая актриса второго плана – Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные");

Актерский состав и создатели "Оппенгеймера". Фото: Kevin Winter / Getty Images

Победители актерских номинаций. Фото: Arturo Holmes / Getty Images

Лучший анимационный фильм – "Мальчик и птица" (Хаяо Миядзаки и Тошио Судзуки);

Лучшая операторская работа – Хойте ван Хойтема ("Оппенгеймер");

Лучшие костюмы – "Бедные-несчастные" (Холли Уоддингтон);

Лучший документальный фильм – "20 дней в Мариуполе" (Мстислав Чернов, Мишель Мизнер, Рэйни Аронсон-Рат);

Лучший короткометражный документальный фильм – "Последняя ремонтная мастерская" (Бен Праудфут, Крис Бауэрс);

Лучший монтаж – "Оппенгеймер" (Дженнифер Лэйм);

Роберт Дауни-младший. Фото: Kevin Winter / Getty Images

Лучший иностранный фильм – "Зона интересов", Великобритания;

Лучший грим и прически – "Бедные-несчастные" (Надя Стэйси, Марк Кульер, Джош Уэстон).

Лучший оригинальный саундтрек – What Was I Made For? (из "Барби", Билли Айлиш и Финнеас О'Коннел);

Билли Айлиш, Финнеас О'Коннелл. Фото: Kevin Winter / Getty Images

Лучший саундтрек – "Оппенгеймер" (Людвиг Горанссон);

Лучшая работа художника-постановщика – "Бедные-несчастные" (Джеймс Прайс, Шона Хит);

Лучший короткометражный анимационный фильм – "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко" (Дэйв Маллинз, Брэд Букер);

Лучший игровой короткометражный фильм – "Чудесная история Генри Шугара" (Уэс Андерсон, Стивен Рейлс);

Райан Гослинг поет I'm Just Ken. Фото: Kevin Winter / Getty Images

Лучший звук – "Зона интересов" (Тарн Уиллерс, Джонни Берн);

Лучшие визуальные эффекты – "Годзилла: Минус один" (Такаши Ямазаки, Киёко Сибуя, Масаки Такахаси и Тацудзи Нодзима);

Лучший адаптированный сценарий – "Американское чтиво" (Корд Джефферсон);

Лучший оригинальный сценарий – "Анатомия падения" (Жюстин Трие, Артур Харари).

Отметим, что в состав Академии кинематографических искусств и наук США входят более 10 500 деятелей и лидеров мировой киноиндустрии, а также знаменитый музей, коллекция фильмов и всемирно известные награды за достижения в области кинематографа.