Главные награды – "Оппенгеймеру": объявлены победители премии "Оскар" (фото)
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В Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония вручения премии "Оскар-2024". Почти все главные награды забрал "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, передает NUR.KZ со ссылкой на Американскую киноакадемию.
В Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Нашумевшая кинокартина "Оппенгеймер" Кристофера Нолана взяла 7 главных наград. А лучшим документальным фильмом стали "20 дней в Мариуполе".
Американская киноакадемия на официальном сайте опубликована полный список победителей. Они представлены ниже:
- Лучший фильм – "Оппенгеймер";
- Лучший актер – Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер");
- Лучший актер второго плана – Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер");
- Лучший режиссер – Кристофер Нолан ("Оппенгеймер");
- Лучшая актриса – Эмма Стоун ("Бедные-несчастные");
- Лучшая актриса второго плана – Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные");
- Лучший анимационный фильм – "Мальчик и птица" (Хаяо Миядзаки и Тошио Судзуки);
- Лучшая операторская работа – Хойте ван Хойтема ("Оппенгеймер");
- Лучшие костюмы – "Бедные-несчастные" (Холли Уоддингтон);
- Лучший документальный фильм – "20 дней в Мариуполе" (Мстислав Чернов, Мишель Мизнер, Рэйни Аронсон-Рат);
- Лучший короткометражный документальный фильм – "Последняя ремонтная мастерская" (Бен Праудфут, Крис Бауэрс);
- Лучший монтаж – "Оппенгеймер" (Дженнифер Лэйм);
- Лучший иностранный фильм – "Зона интересов", Великобритания;
- Лучший грим и прически – "Бедные-несчастные" (Надя Стэйси, Марк Кульер, Джош Уэстон).
- Лучший оригинальный саундтрек – What Was I Made For? (из "Барби", Билли Айлиш и Финнеас О'Коннел);
- Лучший саундтрек – "Оппенгеймер" (Людвиг Горанссон);
- Лучшая работа художника-постановщика – "Бедные-несчастные" (Джеймс Прайс, Шона Хит);
- Лучший короткометражный анимационный фильм – "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко" (Дэйв Маллинз, Брэд Букер);
- Лучший игровой короткометражный фильм – "Чудесная история Генри Шугара" (Уэс Андерсон, Стивен Рейлс);
- Лучший звук – "Зона интересов" (Тарн Уиллерс, Джонни Берн);
- Лучшие визуальные эффекты – "Годзилла: Минус один" (Такаши Ямазаки, Киёко Сибуя, Масаки Такахаси и Тацудзи Нодзима);
- Лучший адаптированный сценарий – "Американское чтиво" (Корд Джефферсон);
- Лучший оригинальный сценарий – "Анатомия падения" (Жюстин Трие, Артур Харари).
Отметим, что в состав Академии кинематографических искусств и наук США входят более 10 500 деятелей и лидеров мировой киноиндустрии, а также знаменитый музей, коллекция фильмов и всемирно известные награды за достижения в области кинематографа.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2065872-glavnye-nagrady-oppengeymeru-obyavleny-pobediteli-premii-oskar/