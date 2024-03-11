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Главные награды – "Оппенгеймеру": объявлены победители премии "Оскар" (фото)

Опубликовано:

Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи. Фото: Kevin Winter / Getty Images

В Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония вручения премии "Оскар-2024". Почти все главные награды забрал "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, передает NUR.KZ со ссылкой на Американскую киноакадемию.

В Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Нашумевшая кинокартина "Оппенгеймер" Кристофера Нолана взяла 7 главных наград. А лучшим документальным фильмом стали "20 дней в Мариуполе".

Оскар-2024
"Оскар-2024". Фото: Richard Harbaugh/A.M.P.A.S. via Getty Images

Американская киноакадемия на официальном сайте опубликована полный список победителей. Они представлены ниже:

  • Лучший фильм – "Оппенгеймер";
  • Лучший актер – Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер");
  • Лучший актер второго плана – Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер");
  • Лучший режиссер – Кристофер Нолан ("Оппенгеймер");
  • Лучшая актриса – Эмма Стоун ("Бедные-несчастные");
  • Лучшая актриса второго плана – Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные");
Актерский состав и создатели "Оппенгеймера"
Актерский состав и создатели "Оппенгеймера". Фото: Kevin Winter / Getty Images

Роберт Дауни-младший, Давайн Джой Рэндольф, Эмма Стоун, Киллиан Мерфи
Победители актерских номинаций. Фото: Arturo Holmes / Getty Images
  • Лучший анимационный фильм – "Мальчик и птица" (Хаяо Миядзаки и Тошио Судзуки);
  • Лучшая операторская работа – Хойте ван Хойтема ("Оппенгеймер");
  • Лучшие костюмы – "Бедные-несчастные" (Холли Уоддингтон);
  • Лучший документальный фильм – "20 дней в Мариуполе" (Мстислав Чернов, Мишель Мизнер, Рэйни Аронсон-Рат);
  • Лучший короткометражный документальный фильм – "Последняя ремонтная мастерская" (Бен Праудфут, Крис Бауэрс);
  • Лучший монтаж – "Оппенгеймер" (Дженнифер Лэйм);
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший. Фото: Kevin Winter / Getty Images
  • Лучший иностранный фильм – "Зона интересов", Великобритания;
  • Лучший грим и прически – "Бедные-несчастные" (Надя Стэйси, Марк Кульер, Джош Уэстон).
  • Лучший оригинальный саундтрек – What Was I Made For? (из "Барби", Билли Айлиш и Финнеас О'Коннел);
Билли Айлиш, Финнеас О'Коннелл
Билли Айлиш, Финнеас О'Коннелл. Фото: Kevin Winter / Getty Images
  • Лучший саундтрек – "Оппенгеймер" (Людвиг Горанссон);
  • Лучшая работа художника-постановщика – "Бедные-несчастные" (Джеймс Прайс, Шона Хит);
  • Лучший короткометражный анимационный фильм – "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко" (Дэйв Маллинз, Брэд Букер);
  • Лучший игровой короткометражный фильм – "Чудесная история Генри Шугара" (Уэс Андерсон, Стивен Рейлс);
Райан Гослинг поет I'm Just Ken
Райан Гослинг поет I'm Just Ken. Фото: Kevin Winter / Getty Images
  • Лучший звук – "Зона интересов" (Тарн Уиллерс, Джонни Берн);
  • Лучшие визуальные эффекты – "Годзилла: Минус один" (Такаши Ямазаки, Киёко Сибуя, Масаки Такахаси и Тацудзи Нодзима);
  • Лучший адаптированный сценарий – "Американское чтиво" (Корд Джефферсон);
  • Лучший оригинальный сценарий – "Анатомия падения" (Жюстин Трие, Артур Харари).

Отметим, что в состав Академии кинематографических искусств и наук США входят более 10 500 деятелей и лидеров мировой киноиндустрии, а также знаменитый музей, коллекция фильмов и всемирно известные награды за достижения в области кинематографа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2065872-glavnye-nagrady-oppengeymeru-obyavleny-pobediteli-premii-oskar/

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