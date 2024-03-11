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Джон Сина вышел на сцену "Оскара" голышом (видео)

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Джон Сина на "Оскаре"
Джон Сина. Фото: Kevin Winter / Getty Images

Бывший рестлер и актер Джон Сина разыграл на сцене "Оскара" экстраординарный перформанс: он вышел на публику почти голым, объявляя победителя в номинации, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

Телеведущий Джимми Киммел, объявляя следующую номинацию – "Лучший дизайн костюмов", – вспомнил инцидент, произошедший на "Оскаре" в далеком 1974 году: во время объявления победителя в категории "Лучший фильм" вместо Элизабет Тейлор на сцену сначала выбежал голый мужчина.

"Представляете, если бы сегодня по сцене пробежал голый мужчина?" – задал вопрос публике Киммел как раз в то время, когда рестлер и актер Джон Сина только выглянул на сцену.

Затем телеведущий подошел к спрятавшемуся за декорациями Сине.

"Я передумал. Я больше не хочу выступать в роли стриптизера. Мужское тело – это не шутка", – прошептал последний.

Отрывок произошедшего опубликовали ABC News в своем YouTube-канале.

Тем не менее экс-рестлер все же вышел на сцену почти голым, не считая удачно расположенного конверта с именем победительницы Холли Уоддингтон за фильм "Бедные-несчастные".

"Костюмы – это очень важно", – сказал актер, не скрывая стыда.

Джон Сина и Холли Уоддингтон
Джон Сина и Холли Уоддингтон. Фото: Robert Gauthier / Los Angeles Times via Getty Images

Сегодня в Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония вручения премии "Оскар". О победителях мы написали тут.

Напомним, что два года назад, на сцене "Оскара" в 2022 году произошел не совсем приятный инцидент между актерами Крисом Роком и Уиллом Смитом. Первый неудачно пошутил о выпадении волос экс-супруги второго, Джаде Пинкетт-Смит, из-за чего получил пощечину.

Позже Смит принес извинения, а затем объявил о своем уходе из Академии кинематографических искусств и наук США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2065902-dzhon-sina-vyshel-na-stsenu-oskara-golyshom-video/

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