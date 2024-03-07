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Звезды турецкого сериала "Королек - птичка певчая" порадовали фанатов новым фото

Опубликовано:

Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен
Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен. Фото: instagram.com/burakozcivit

Самая красивая пара турецкого кино Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен устроили новую совместную фотосессию и порадовал своих преданных фанатов в Instagram, передает NUR.KZ.

Звезды сериала "Королек - птичка певчая" расположились в уютной комнате, Бурак сел в кресло, а Фахрие встала рядом с мужем.

Для фотосессии супруги выбрали одежду в пастельных тонах. Новое фото самых красивых турецких актеров порадовало фанатов, которые тут же отреагировали на публикацию.

"Оставайтесь любящей парой, пусть ваша любовь друг к другу будет вечной", "Самая красивая пара, гармония, красота, вы великолепны во всем", "Король и королева", "Самая прекрасная пара в мире", "Вы так гармоничны вместе", - отметили их фанаты.

Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен устроили праздник в честь первого дня рождения младшего сына, который родился в январе 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2065049-zvezdy-turetskogo-seriala-korolek-ptichka-pevchaya-poradovali-fanatov-novym-foto/

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