Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен устроили праздник в честь первого дня рождения младшего сына

Опубликовано:

Бурак Озчивит с супругой и сыновьями
Бурак Озчивит с супругой и сыновьями. Фото: instagram.com/burakozcivit

Актеры Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен, которые считаются самой красивой парой турецкого кино, отметили первый день рождения сына Керема. Фото с праздника счастливые родители опубликовали в Instagram, передает NUR.KZ.

18 января младшему сыну Бурака Озчивита и Фахрие Эвджен исполнился 1 год. В день рождения мальчика актеры впервые показали его фото в соцсетях и оставили трогательные поздравления.

Любящие родители устроили большой праздник в честь дня рождения Керема. Яркие фотографии они разместили в своих лентах и завели аккаунт младшему сыну. На страничку очаровательного малыша уже подписаны свыше 12,5 тысяч пользователей Сети.

В честь именинника был изготовлен сказочный небесно-голубой торт, декорированный забавными мишками. А фотозону, установленную для детского праздника, украсили шарами и плюшевыми медведями.

Подписчики тепло поздравили малыша с днем рождения и пожелали ему долгих лет жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2058063-burak-ozchivit-i-fahrie-evdzhen-ustroili-prazdnik-v-chest-pervogo-dnya-rozhdeniya-mladshego-syna/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.