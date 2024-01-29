Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен устроили праздник в честь первого дня рождения младшего сына

Актеры Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен, которые считаются самой красивой парой турецкого кино, отметили первый день рождения сына Керема. Фото с праздника счастливые родители опубликовали в Instagram, передает NUR.KZ.

18 января младшему сыну Бурака Озчивита и Фахрие Эвджен исполнился 1 год. В день рождения мальчика актеры впервые показали его фото в соцсетях и оставили трогательные поздравления.

Любящие родители устроили большой праздник в честь дня рождения Керема. Яркие фотографии они разместили в своих лентах и завели аккаунт младшему сыну. На страничку очаровательного малыша уже подписаны свыше 12,5 тысяч пользователей Сети.

В честь именинника был изготовлен сказочный небесно-голубой торт, декорированный забавными мишками. А фотозону, установленную для детского праздника, украсили шарами и плюшевыми медведями.

Подписчики тепло поздравили малыша с днем рождения и пожелали ему долгих лет жизни.