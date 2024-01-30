"Должен держать свое слово": Акбота Сейтмагамбет о том, какие качества ценит в мужчине

Экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет поразмышляла над тем, как обрести веру в себя. Она также ответила на вопрос в соцсети, каким должен быть настоящий мужчина, передает NUR.KZ.

У актрисы спросили, как можно обрести веру в себя.

"Люди ищут все извне, поэтому и устают. Они ждут, теряют зря время. Но все ответы на вопросы можно найти в нас самих, вера в себя начинается с нашего внутреннего мира.

Чтобы достичь этого, нужно сначала узнать себя, познать свои страхи, проанализировать. Признайте, только вы можете открыть для себя истину, что мир любит и принимает вас", - отметила она.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

У Акботы поинтересовались, какие качества она хочет видеть в мужчине.

"Он должен держать свое слово, любить без условий, быть воспитанным. Много чего, но вкупе он должен обладать качествами настоящей личности", - заявила она.