"Должен держать свое слово": Акбота Сейтмагамбет о том, какие качества ценит в мужчине
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Экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет поразмышляла над тем, как обрести веру в себя. Она также ответила на вопрос в соцсети, каким должен быть настоящий мужчина, передает NUR.KZ.
У актрисы спросили, как можно обрести веру в себя.
"Люди ищут все извне, поэтому и устают. Они ждут, теряют зря время. Но все ответы на вопросы можно найти в нас самих, вера в себя начинается с нашего внутреннего мира.
Чтобы достичь этого, нужно сначала узнать себя, познать свои страхи, проанализировать. Признайте, только вы можете открыть для себя истину, что мир любит и принимает вас", - отметила она.
У Акботы поинтересовались, какие качества она хочет видеть в мужчине.
"Он должен держать свое слово, любить без условий, быть воспитанным. Много чего, но вкупе он должен обладать качествами настоящей личности", - заявила она.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2058289-dolzhen-derzhat-svoe-slovo-akbota-seytmagambet-o-tom-kakie-kachestva-tsenit-v-muzhchine/