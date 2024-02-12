Акбота Сейтмагамбет примерила чувственный образ (фото)

Экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет примерила новый чувственный образ и показала свои стройные ноги. Фото актриса разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Акбота Сейтмагамбет показала стройные ноги на новом фото. На актрисе платье с воланами, длинными рукавами, но со спущенными плечами. Дополняют аутфит черные перчатки.

Акцент на ее образе сделан на массивном украшении из белого жемчуга на шее. Для образа Акбота выбрала необычный макияж. На фото актриса сидит на белой кровати, а ее босые ноги спущены на стул рядом с кроватью.

"Черно-белое", - отметила она, добавив смайлик в виде черного сердечка.

За короткое время с момента публикации фото набрало свыше 15 тысяч "лайков". Отметим, что Акбота, предвещая критику моралистов, отключила комментарии.

Ранее экс-солистка "КешYOU" рассказала, какие качества ценит в мужчине.