"Всегда разная и невероятная": Жазира Еркин появилась с забавными кудряшками и веснушками

Звезда сериала "Бажа" Жазира Еркин продемонстрировала новый образ - актриса появилась с забавными кудряшками и восхитила своих поклонников в Instagram, передает NUR.KZ.

Жазира Еркин примерила неожиданный для себя образ - с такой прической и веснушками ее еще не видели. Фото тут же запестрели от смайликов в виде огня.

"Какая она, всегда разная и каждый раз невероятная", "Вай какая такая", "У вас же вроде нет конопушек?", "Произведение искусства. Прекрасное создание Всевышнего", "Свои веснушки?", "Латиноамериканка", "Шоколадная девочка, очень красивая, суперобраз", "Горячо", - высказались восхищенные комментаторы под снимками.

Напомним, чувственный образ Жазиры Еркин восхитил фанатов и возмутил моралистов. Неоднозначную реакцию в Сети вызвало и ее появление в купальнике.