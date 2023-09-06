"Это уже слишком!": чувственный образ Жазиры Еркин восхитил фанатов и возмутил моралистов

Жазира Еркин. Фото: instagram.com/zhazira_yerkin

Отечественная актриса Жазира Еркин, сыгравшая в веб-сериале "Бажа", вызвала неоднозначную реакцию подписчиков в соцсети новым видео. Ее образ восхитил одних и возмутил других пользователей Казнета, передает NUR.KZ.

"Наслаждайтесь в одиночестве", - отметила Жазира, разместив чувственное видео. Кадры были сняты на берегу моря. Пенистые волны и романтический образ Жазиры вызвали восхищение фолловеров.

"Красотка", "Огонь", "Превосходно", "Фигура супер", "Секси", "Жара, жара", "Красивые волны", "Как Зена - королева воинов", "Шакира", - отреагировали пользователи Казнета.

Вот только блюстителям нравственности показалось, что актрисе лучше не примерять подобные образы.

"Перестаньте, стыдно уже. На этом остановитесь", "Купальник неудачно выбрали", "Жазира, перестань, это уже слишком!", "Почему мои глаза не готовы смотреть на ее наряды", "Ты очень красивая и хорошая девушка, не раздевайся ради Бога", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2035441-eto-uzhe-slishkom-chuvstvennyy-obraz-zhaziry-erkin-voshitil-fanatov-i-vozmutil-moralistov/