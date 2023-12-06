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Жазира Еркин в купальнике вызвала неоднозначную реакцию подписчиков в соцсети

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Жазира Еркин
Жазира Еркин. Фото: instagram.com/zhazira_yerkin

Молодая казахстанская актриса Жазира Еркин, известная по веб-сериалу "Бажа", показала фигуру в закрытом купальнике в Instagram. Однако "уятмены" пожурили ее за это, передает NUR.KZ.

На фото, где Жазира запечатлелась в купальнике, она отметила локацию - это Шри-Ланка.

"Декабрь для меня начался с прогулки по берегу Индийского океана. Мы на съемках нового фильма. Как думаете, о чем будет фильм?" - спросила она своих подписчиков.

"Очень красивые фото, ничего лишнего", "Супер", "Очень идет вам", "Каждый раз, когда смотрю ее фото, восхищаюсь, красотка вообще", "Что за фигура!" - написали фанаты.

Но недремлющие "уятмены" посчитали, что ей не стоило публиковать эти фото.

"Ты красива была и одетой", "Где стыд?", "Она тоже стала раздеваться", - высказались они.

Ранее Жазира Еркин рассказала, как достигла мечты и стала сниматься в кино. А ее чувственный образ восхитил фанатов и возмутил моралистов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2049348-zhazira-erkin-v-kupalnike-vyzvala-neodnoznachnuyu-reaktsiyu-podpischikov-v-sotsseti/

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