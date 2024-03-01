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Колготки в сетку и тесный корсет: 65-летняя Мадонна показала образы из нового клипа с The Weeknd

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Мадонна
Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

65-летняя американская певица Мадонна показала в Instagram снимки, сделанные во время съемок видеоклипа на песню "Popular". Поп-диву сфотографировали в разных образах, передает NUR.KZ.

Песня "Popular" в исполнении Мадонны, канадского певца The Weeknd и рэпера Playboi Carti вышла в прошлом году как саундтрек к сериалу "Идол". Видеоклип, однако, представили только сейчас - песня продолжает набирать популярность в мировых чартах.

В клипе трое артистов наслаждаются красивой жизнью: The Weeknd - в старинном особняке, Playboi Carti - в люксовом авто, а Мадонна - в современных апартаментах. 65-летняя певица продемонстрировала несколько провокационных аутфитов, кружась, танцуя и лежа на диване.

В настоящее время Мадонна продолжает отмечать 40-летие музыкальной карьеры вместе с фанатами - певица дает концерты в рамках мирового гастрольного тура.

Одно из шоу посетил ее 92-летний отец - Мадонна выкладывала совместное фото с ним. Посетители концерта в Нью-Йорке подали в суд на поп-диву за то, что она начала концерт на два часа позже запланированного времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2064030-kolgotki-v-setku-i-tesnyy-korset-65-letnyaya-madonna-pokazala-obrazy-iz-novogo-klipa-s-the-weeknd/

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