"Русалка": Гульназ Жоланова очаровала Казнет новыми фото

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова, звезда "Бизнеса по-казахски", показала в своем Instagram-аккаунте серию новых фото из Таиланда, где отдыхала недавно, передает NUR.KZ.

На фото Гульназ снялась на фоне зеленой листвы - на первом фото она лежит на большом камне и смотрит в камеру, на втором - стоит, закрыв глаза и вытянув вверх руки. На Гульназ черное платье на одно плечо с боковым вырезом.

Пользователи соцсети, в числе которых ее звездные коллеги, были очарованы фотографиями. Публикация запестрела от смайликов в виде огня.

"Офигенная", "Жаным, красивая такая", "Как бы не сглазить", "Царица", "Русалка", - гласят комментарии.

Не так давно стало известно, что Гульназ Жоланова стала мамой. Поклонники актрисы отметили, что она стала еще краше.