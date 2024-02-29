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30 лет независимости Казахстана

"Русалка": Гульназ Жоланова очаровала Казнет новыми фото

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Гульназ Жоланова
Гульназ Жоланова. Фото: instagram.com/zholanova_gulnaz

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова, звезда "Бизнеса по-казахски", показала в своем Instagram-аккаунте серию новых фото из Таиланда, где отдыхала недавно, передает NUR.KZ.

На фото Гульназ снялась на фоне зеленой листвы - на первом фото она лежит на большом камне и смотрит в камеру, на втором - стоит, закрыв глаза и вытянув вверх руки. На Гульназ черное платье на одно плечо с боковым вырезом.

Пользователи соцсети, в числе которых ее звездные коллеги, были очарованы фотографиями. Публикация запестрела от смайликов в виде огня.

"Офигенная", "Жаным, красивая такая", "Как бы не сглазить", "Царица", "Русалка", - гласят комментарии.

Не так давно стало известно, что Гульназ Жоланова стала мамой. Поклонники актрисы отметили, что она стала еще краше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2063645-rusalka-gulnaz-zholanova-ocharovala-kaznet-novymi-foto/

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