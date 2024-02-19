"Стала еще краше": Гульназ Жоланова в приталенном платье очаровала Казнет

Звезда фильмов "Аким" и "Тараз" Гульназ Жоланова показала новые фотографии с отдыха в Таиланде и поразила поклонников в соцсети стройной фигурой, передает NUR.KZ.

Актриса разместила новые фото в своей ленте. На снимках она запечатлена на фоне зелени в трикотажном белом платье, которое подчеркнуло ее фигуру.

"Пусть эти кадры греют вас в этот алматинский, редкий мороз. Воспоминания о теплом Пхукете", - написала она.

"Нежная", "Жаным", "После замужества вы еще краше стали", "Грациозная", "Какая вы красивая и изящная", "Как всегда, Гульназ выглядит супер!", "Классные фотографии", "Кто так круто фотает?" - отреагировали пользователи соцсети.

Недавно стало известно, что Гульназ Жоланова родила малыша. Актриса призналась, почему не рассказывает о муже.