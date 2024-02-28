Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"У людей нет милосердия": Баглан Абдраимов появился в образе просящего милостыню бродяги

Опубликовано:

Баглан Абдраимов
Баглан Абдраимов. Фото: instagram.com/baglan_abdraimov_official

Казахстанский певец и продюсер Баглан Абдраимов, солист группы "Жігіттер", появился в образе уличного бродяги, просящего милостыню, и удивил пользователей Казнета, передает NUR.KZ.

Недавно появившийся на рынке в качестве грузчика солист группы "Жігіттер" удивил фанатов. Артист отметил, что скоро на экраны выйдет его фильм Zero-2. Ранее он рассказывал, почему снял фильм об игромании. Он признался, что сам прошел через это.

На этот раз Абдраимов появился в образе просящего милостыню бродяги.

"Чтобы понять положение ближнего, достаточно 5 минут. Все понимают, но нет милосердия", - написал он.

Подписчики были удивлены, но многие догадались, что это образ героя нового фильма.

"Будем ждать фильм с нетерпением в кинотеатрах, эта тема актуальна для общества", "Кино, думаю, будет огненным", "А куртка и сапоги у вас новенькие", "Удачи вам", - отметили фанаты певца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2063448-u-lyudey-net-miloserdiya-baglan-abdraimov-poyavilsya-v-obraze-prosyaschego-milostynyu-brodyagi/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.