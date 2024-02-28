"У людей нет милосердия": Баглан Абдраимов появился в образе просящего милостыню бродяги

Казахстанский певец и продюсер Баглан Абдраимов, солист группы "Жігіттер", появился в образе уличного бродяги, просящего милостыню, и удивил пользователей Казнета, передает NUR.KZ.

Недавно появившийся на рынке в качестве грузчика солист группы "Жігіттер" удивил фанатов. Артист отметил, что скоро на экраны выйдет его фильм Zero-2. Ранее он рассказывал, почему снял фильм об игромании. Он признался, что сам прошел через это.

На этот раз Абдраимов появился в образе просящего милостыню бродяги.

"Чтобы понять положение ближнего, достаточно 5 минут. Все понимают, но нет милосердия", - написал он.

Подписчики были удивлены, но многие догадались, что это образ героя нового фильма.

"Будем ждать фильм с нетерпением в кинотеатрах, эта тема актуальна для общества", "Кино, думаю, будет огненным", "А куртка и сапоги у вас новенькие", "Удачи вам", - отметили фанаты певца.