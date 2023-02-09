"Я через это прошел": Баглан Абдраимов о том, почему снял фильм об игромании

Баглан Абдраимов. Фото: instagram.com/baglan_abdraimov_official

Казахстанский певец Баглан Абдраимов рассказал, почему снял свой первый фильм не в жанре комедии, популярном у зрителей. Он отметил, что сам страдал от игромании, с которой борется герой его криминальной драмы, передает NUR.KZ.

Прошлой осенью солист группы "Жігіттер" появился с разбитым лицом и заставил волноваться своих фанатов. Оказалось, что артист приступил к съемках фильма Zero, в котором выступил в качестве продюсера и актера.

"Поднятая нами тема - это болезнь общества. Да, я через это прошел. Об этом я написал в книге, а теперь вышел и фильм Zero...

Кто-то это пережил, а кто-то и сейчас страдает игровой зависимостью. Некоторые, переживая за судьбу своих детей, хотят им объяснить, к каким печальным последствиям приводят легкие деньги.

Я не киношник. Но мне было сделано тысячу предупреждений о том, что казахи не смотрят драмы, мол, почему же ты не снимешь комедию. Нет, через этот фильм мы хотели показать всю "кухню" азартных игр и посчитали это своим человеческим долгом.

Я убедился, что на правильном пути, потому что люди меня поддержали. Несмотря на то, что мы сейчас едва выручили половину затраченных средств на съемки, я спокоен. Конечно, снял бы я комедию, получил бы прибыль. Но нужно думать не о выгоде, а о совести. Так говорил великий Абай", - написал артист.

Абдраимов отметил, что его печалит то, что по сей день люди становятся жертвами лудомании. Он надеется, что его фильм, который еще идет в прокате, запомнится зрителям.

В ленте сыграли роли Олжас Абай, Тунгышбай Жаманкулов, Азиз Бейшеналиев. Ранее Еркебулан Токтар рассказал, что снялся в фильме Zero.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2008778-ya-cherez-eto-proshel-baglan-abdraimov-o-tom-pochemu-snyal-film-ob-igromanii/