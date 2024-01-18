Появившийся на рынке в качестве грузчика солист группы "Жігіттер" удивил фанатов (видео)

Солист группы "Жігіттер", актер и продюсер Баглан Абдраимов удивил подписчиков, показав в Instagram видео, на котором запечатлен работающим в качестве грузчика на рынке, передает NUR.KZ.

"Что вы на это скажете? Пишите в комментариях, отвечу", - подписал кадры певец.

На видео он проходит между товарных рядов с грузовой тележкой, наполненной коробками с посудой, и, подойдя к месту назначения, начинает ее разгружать.

Тут Баглан замечает, что его снимают на камеру. "Грузчик" подходит к "папарацци" и говорит, что лучше пойти в кино на Zero-2, чем следить за жизнью других.

Ранее Абдраимов рассказывал, почему снял фильм об игромании Zero. Он признался, что сам прошел через это, как и его герой, который борется с зависимостью от азартных игр.

"Любой труд должен быть в почете", "Я думала, это кто-то похожий на вас", "В кино снимаетесь?", "Посмотрела несколько раз, даже поверила", "Азарт приводит к плачевным последствиям", "Какой вы креативный!", "Баглан так правдоподобен", "Придем обязательно на ваш фильм", - оставили свои комментарии пользователи Казнета.