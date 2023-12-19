"Райское наслаждение": улетевшая на Мальдивы Аша Матай поделилась красочными фото

Казахстанская телеведущая, актриса и певица Аша Матай показала кадры с отдыха на Мальдивах, куда улетела с родными. Яркие фото оценили ее подписчики в Instagram, передает NUR.KZ.

Аша запечатлелась на берегу Индийского океана в нежно-розовом платье. Ее пляжный образ дополнили солнцезащитные очки. Поклонники телеведущей пожелали ей хорошего отдыха и, конечно же, оценили новые снимки, украсившие их ленту. Они также восхитились ее нарядом.

"Обожаю вас, самая классная во всех смыслах", "Шикарная красотулечка", "Такая красота, райское наслаждение", "Аша супер, стиль тоже. Не одевается вызывающе и откровенно", "Ну что за красота", "Милашка", "Красивая, мудрая, спокойная", - высказались комментаторы под фото.

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