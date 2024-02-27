"Остров Джеймса Бонда": Анара Батырхан поделилась яркими фото из Таиланда

Казахстанская актриса и телеведущая Анара Батырхан поделилась солнечными фотографиями из Таиланда. Подписчики в соцсети отреагировали на снимки и пожелали ей хорошего отдыха, передает NUR.KZ.

Яркие фото из Таиланда украсили ленту телеведущей, которая выбрала для позирования легкий розовый ансамбль с короткими шортами. Черные солнцезащитные очки и джинсовая панама дополнили look актрисы.

"Остров Джеймса Бонда", - написала Анара, запечатлевшись на фоне местного пейзажа.

Фото с острова Ко-Тапу, который стал известен после выхода фильма "Человек с золотым пистолетом", привлекли внимание ее подписчиков.

"Прекрасного отдыха", "Красивое место", "Мы тебя любим", "Красавица", "Обожаю ее и ее песни в стиле 80-х", - написали пользователи Instagram.

Ранее Анара Батырхан рассказала о требованиях к избраннику - девушка заявила, что ее будущий супруг должен зарабатывать больше нее. Актриса призналась, что зарабатывает 4-5 млн тенге в месяц. Недавно она сообщила фанатам, что купила квартиру.