"Будущий муж должен зарабатывать больше меня": Анара Батырхан о требованиях к избраннику

Анара Батырхан. Фото: instagram.com/anarabatyrkhan

Казахстанская актриса и телеведущая Анара Батырхан стала гостьей программы "Менің өмірім". Она рассказала о требованиях, которые предъявляет к своему будущему избраннику.

Анара отметила, что ее будущий супруг должен быть городским парнем, кроме того, ей нравятся образованные и умные молодые люди.

"Я сама выросла в городе, у меня здесь работа. Если бы я сказала, что согласна жить в ауле, это было бы ложью. Мне нужен парнень, который живет в Алматы. Я даже в Астану не перееду. Я буду жить только в Алматы, потому что это мой любимый город. Мои родители здесь.

Когда выезжаю на гастроли, я очень скучаю по своему городу. Некоторые хотят переехать, к примеру, в Америку. А я бы не выдержала, потому что Алматы для меня - город любви", - рассказала девушка.

Она отметила, что раньше ее родители желали, чтобы она вышла замуж за человека творческого. Сейчас ситуация изменилась.

"Когда мне было 23-24 года родители хотели, чтобы я вышла замуж за человека из сферы искусства. Теперь, когда мне 30, они уже этого условия не ставят.

Я хочу выйти замуж. Но когда люди говорят тебе в лицо: "Чего ты ходишь? Почему до сих пор не замужем?". Этот вопрос сначала наводит тебя на мысли, потом начинает раздражать, а потом привыкаешь к нему.

Теперь, когда меня спрашивают о замужестве, я отвечаю, что это не в моих руках. Я знаю, что моя половинка где-то есть. Может, он в другом городе, а может, стоит в пробке. И мы пока не можем встретиться.

Если мой будущий муж потребует, чтобы я бросила творчество, я спрошу его, хочет ли он видеть свою супругу все время недовольной и несчастной, если он согласен на это, то я брошу свое дело...

Еще одно мое условие - мой будущий муж должен зарабатывать больше меня. Я, к сожалению, не смогу чувствовать, что со мной настоящий мужчина, если его заработок будет меньше моего", - заявила Анара.

Не скрывая, актриса призналась, что ее заработок сейчас составляет 4-5 миллионов тенге в месяц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009370-buduschiy-muzh-dolzhen-zarabatyvat-bolshe-menya-anara-batyrhan-o-trebovaniyah-k-izbranniku/