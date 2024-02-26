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"Аристократическая красота": Динара Бактыбаева появилась в платье с высоким разрезом (фото)

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Динара Бактыбаева
Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Казахстанская актриса Динара Бактыбаева, известная по ролям в фильмах "Кудалар", "Бой Атбая", показала новые фото в соцсети - актриса появилась в платье с высоким разрезом, передает NUR.KZ.

"Давненько не было просто меня в вечернем платье. Выгуливать себя тоже ведь надо, девочки", - отметила она.

Актриса запечатлелась в нежном платье со спущенными плечами и высоким разрезом. Наряд удачно подчеркнул стройную фигуру мамы двоих детей.

"Одна из моих любимых актрис", "Безупречна", "Вот необычная, естественная, аристократическая красота", "Давно ждали таких фото", "Красивая", - написали ей фанаты, щедро осыпав публикацию "лайками" и смайликами в виде сердец.

Напомним, в августе 2022 года Динара Бактыбаева родила вторую дочь. Она выложила новогодние фото с семьей и умилила своих подписчиков в соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2063049-aristokraticheskaya-krasota-dinara-baktybaeva-poyavilas-v-plate-s-vysokim-razrezom-foto/

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