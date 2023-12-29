"Стали еще ближе друг к другу": Динара Бактыбаева выложила новогодние фото с семьей

Отечественная актриса Динара Бактыбаева, сыгравшая в фильмах "Сваты", "Черный, черный человек", выложила в соцсети новогоднюю фотосессию с семьей и рассказала о переменах в жизни, передает NUR.KZ.

Семья Динары поздравила все подписчиков с наступающим Новым годом.

"Пусть год принесет как можно больше светлых и счастливых моментов в ваш дом! Для нашей семьи уходящий год стал поворотным. Мы сепарировались, переехали и стали еще взрослее.

Это помогло пересмотреть вновь свои взгляды на многое, стать еще ближе друг к другу и прочувствовать, что такое командная работа!

У супруга были перемены на работе, я вышла из декрета и снялась в фильме, а вместе мы создали рилс на 56 млн просмотров! В общем, это успех, я считаю", - отметила актриса.

Она призналась, что нет ничего дороже семьи.

"Дочи растут, время бежит и каждый Новый год еще раз напоминает нам о том, что самое ценное, несмотря ни на что, это время проведанное с нашими близкими, родными и семьей.

Желаю весело встретить грядущий год Дракона! Кстати, поставьте на стол остренького, год Дракона все-таки", - написала Динара.

"Красивая семья", "Ваш супруг так похож на Мишу Коллинз", "Спасибо, ждем ваших новых ролей и крутых фото в Инстаграм", "Вы так похожи", - отметили пользователи соцсети.

Напомним, в августе 2022 года Динара Бактыбаева стала мамой во второй раз.