"Легенда": Арман Юсупов показал свой подарок Кайрату Нуртасу (видео)

Арман Юсупов оказался в числе приглашенных на празднование дня рождения Кайрата Нуртаса. Казахстанский блогер показал подписчикам брендовый подарок, который он преподнес певцу, передает NUR.KZ.

Получение приглашения на праздник Кайрата Нуртаса Арман Юсупов назвал "выходом на новый уровень", а самого артиста - "легендой". Поэтому и к выбору подарка казахстанский блогер подошел с большой ответственностью.

"Я долго думал, что ему подарить на день рождения, и меня осенило. Майкл Джексон - это белые перчатки. Майкл Джордан - это кроссовки. Кайрат Нуртас - это очки. И я взял на себя огромную ответственность - выбрать очки Кайрату Нуртасу", - рассказал Юсупов.

В Instagram-видео блогер отметил, что в выборе ему помогала вся семья.

"Мы их нашли - самые гламурные, большие, дерзкие, знаете, такие вот, "Кайратнуртасовские". Они ему понравились, и, мало того, он снял в них свое легендарное, дерзкое, "Кайратнуртасовское" видео", - подытожил Арман.

Речь, к слову, идет о видео, которое Нуртас опубликовал у себя на странице в честь дня рождения - на кадрах действительно можно увидеть Кайрата в очках, подаренных Юсуповым.

Мы рассказывали, как семья Кайрата Нуртаса поздравила его с днем рождения в полночь. Отдельного внимания пользователей Казнета заслужило поздравление от супруги музыканта Жулдыз Абдукаримовой и их детей.