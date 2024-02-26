Торт, цветы и фейерверк: как Кайрата Нуртаса с 35-летием поздравили родные в полночь (видео)

Казахстанский артист Кайрат Нуртас 25 февраля отметил 35-летие. Его мама и продюсер Гульзира Айдарбекова показала, какой сюрприз ему устроили родные в Таразе, передает NUR.KZ.

Гульзира Айдарбекова показала, как начался день рождения ее сына.

"Вот так мы поздравили в 12 ночи моего первенца после концерта в Таразе в доме нашего зятя Куатжана и нашей дочери Мерей, которая накрыла щедрый дастархан. Как хорошо, когда есть родные, где бы мы ни были. Дальше мы отправились в Алматы", - написала она.

Кайрату преподнесли красивый букет, он также отведал именинного торта. Собравшиеся весело танцевали под гармонь, а после пошли наблюдать за фейерверком во двор.

"Жулдыз только не хватает здесь", "Кайрош, мы тебя любим, ты легенда", "Почему в такой день с ним нет рядом жены и детей?", "Если Жулдыз будет на всех его концертах рядом, то кто за детьми смотреть будет?", "Поздравляем, любимчик народа", - гласят комментарии.

Недавно Гульзира Айдарбекова показала архивное фото Кайрата Нуртаса с первого концерта в Туркестане.