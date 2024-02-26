Торт, цветы и фейерверк: как Кайрата Нуртаса с 35-летием поздравили родные в полночь (видео)
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Казахстанский артист Кайрат Нуртас 25 февраля отметил 35-летие. Его мама и продюсер Гульзира Айдарбекова показала, какой сюрприз ему устроили родные в Таразе, передает NUR.KZ.
Гульзира Айдарбекова показала, как начался день рождения ее сына.
"Вот так мы поздравили в 12 ночи моего первенца после концерта в Таразе в доме нашего зятя Куатжана и нашей дочери Мерей, которая накрыла щедрый дастархан. Как хорошо, когда есть родные, где бы мы ни были. Дальше мы отправились в Алматы", - написала она.
Кайрату преподнесли красивый букет, он также отведал именинного торта. Собравшиеся весело танцевали под гармонь, а после пошли наблюдать за фейерверком во двор.
"Жулдыз только не хватает здесь", "Кайрош, мы тебя любим, ты легенда", "Почему в такой день с ним нет рядом жены и детей?", "Если Жулдыз будет на всех его концертах рядом, то кто за детьми смотреть будет?", "Поздравляем, любимчик народа", - гласят комментарии.
Недавно Гульзира Айдарбекова показала архивное фото Кайрата Нуртаса с первого концерта в Туркестане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2062932-tort-tsvety-i-feyerverk-kak-kayrata-nurtasa-s-35-letiem-pozdravili-rodnye-v-polnoch-video/