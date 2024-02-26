"Любит, не любит?": поздравление Кайрата Нуртаса от Жулдыз Абдукаримовой обсудили в Сети

С 35-летием Кайрата Нуртаса поздравила его семья. Супруга певца, актриса Жулдыз Абдукаримова выложила видеопоздравление от детей, однако внимание Казнета привлекла подпись к посту, передает NUR.KZ.

Трогательный клип к дню рождения отца подготовили дети Кайрата Нуртаса - они исполнили песню "Мой папа - самый хороший человек" на казахском языке. Видео опубликовала Жулдыз Абдукаримова - свое поздравление мужу она оставила в подписи к публикации.

"Кайрат, энергия народа и сцены, с днем рождения тебя! Пусть твое искусство и работа будут восхваляться на протяжении всей жизни. Будь гордостью для детей.

Желаю тебе прожить до старости, не сбиваясь с пути. Пусть аплодисменты твоих слушателей никогда не стихают. Пусть тебя окружают близкие люди, которые тебя уважают и ценят.

Ценю тебя!" - написала Абдукаримова.

Текст поздравления Жулдыз поклонники разобрали буквально по слогам и словам, проанализировав все сказанное, пытаясь угадать скрытые смыслы за каждой фразой.

"Если скажешь "Мой Кайрат", что-то отвалится?", "Он мамин Кайрош, даже сейчас сидит рядом с ней", "Если бы не Кайрат, мы бы и не знали эту девушку", "Думаю, она сказала так, как желает ее сердце. Откуда нам знать их внутренние проблемы? Молодец, что не выносит сор из избы. Она не написала "люблю", но зато уважает, и это дорогого стоит. А остальное - не наше дело", "Любит, не любит?", "Поздравляю! Но от поздравления веет прохладой, чувствуется обида", - написали подписчики в комментариях под видео.

Недавно Кайрат Нуртас публиковал видео, в котором супруга кормит его бешбармаком.