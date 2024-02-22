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"Новая жизнь": Байзакова показалась с короткой стрижкой (фото)

Опубликовано:

Айжан Байзакова
Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Автор популярного инстаблога Айжан Байзакова предстала перед подписчиками с короткой стрижкой. 28-летняя мама двоих детей опубликовала селфи с новой прической, передает NUR.KZ.

Айжан Байзакова сменила свои длинные вьющиеся локоны на короткую стрижку с челкой. Был ли это образ для съемок или блогерша решила поменять имидж - пока неизвестно. Однако, селфи, опубликованное в историях Instagram, Байзакова подписала довольно загадочно.

"Новая стрижка - новая жизнь", - сказала Айжан, позируя в стильном жакете темно-синего цвета.

Айжан Байзакова
Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

К слову, каре у Байзаковой уже было, пусть и не настолько короткое - недавно инстадива показывала читателям своего блога архивные кадры со времен клубов и тусовок.

Вспоминая прошлое, Айжан признается - там было "много агрессии и безбашенности".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2062324-novaya-zhizn-bayzakova-pokazalas-s-korotkoy-strizhkoy-foto/

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