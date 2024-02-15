"Было много агрессии, безбашенности": Байзакова о тусовочной жизни и семейном счастье

Популярная казахстанская инстадива Айжан Байзакова ответила на вопросы подписчиков. Они затронули тему семейной жизни девушки, а также ее прошлой жизни в качестве заядлой тусовщицы, передает NUR.KZ.

"Скучаете по прошлой себе?" - так звучал вопрос, который заставил Айжан оглянуться на несколько лет назад и порассуждать о том, какой она была в тот период, когда страна знала ее как заядлую тусовщицу.

Так, Байзакова сказала, что уважает и любит прошлую себя, но не скучает по ней.

"Там было очень много агрессии, безбашенности, рискованности на уровне угрозы для жизни. Я много не показывала, но было много опасных моментов... Раньше не было чувства страха.

Бог спас меня тем, что я родила Алана (старший сын Байзаковой - прим. ред.). У меня начала появляться осознанность и инстинкт самосохранения. Сейчас я хочу спокойствия, мне уже не интересны тусовки", - заключила блогерша.

Также Айжан ответила на несколько вопросов о семейной жизни. Автор инстаблога рассказала, что с обоими детьми ей не было тяжело, потому что у нее хорошая помощь в лице супруга, мамы и ене.

Подписчики также заметили, что Байзакова стала добрее после замужества, на что она ответила, что просто стала спокойнее. В заключение Айжан пожелала всем такого же мужа, как и у нее.

"Он никогда не будит меня, что бы ни было, помогает с детьми, всегда мной восхищается, даже когда я выгляжу не очень.

Конечно, мы все неидеальны, Нурбек у нас "тестостерон". Но я нашла к нему подход, раньше я злилась на его слишком мужицкий характер (первый год пыталась доминировать), а теперь поняла, что этого мужика надо просто вовремя обнять, и ссор стало меньше", - рассказала Байзакова.

Айжан Байзакова отвечает на вопросы подписчиков. Скрин: instagram.com/bayzakova

Недавно Айжан Байзакова рассказала о своей необычной способности - по ее словам, все, о чем она говорит, сбывается.