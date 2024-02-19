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30 лет независимости Казахстана

"Запивала одиночество": Байзакова показала архивные кадры со времен клубов и тусовок

Опубликовано:

Айжан Байзакова
Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Автор популярного инстаблога Айжан Байзакова вспомнила времена, когда она была завсегдатаем в клубах - она опубликовала видео и фото с того времени и порассуждала о том, какой была, передает NUR.KZ.

Байзакова вновь решила оглянуться на свое "клубное" прошлое. Она отмечает, что за последние 8 лет прошла "жесткую трансформацию".

"Эта девочка столько прошла, но никогда не унывала. Всегда держалась молодцом. Видно, что в глазах грусть, но всегда сильная и независимая", - подписала Айжан архивную фотографию в историях Instagram.

Блогерша также показала видео с одной из вечеринок и вспомнила, как и чем жила в то время.

"Клубы были моим домом. Я не видела счастья в словах "муж, дети и семья". И каждый раз возвращаюсь домой, где я "одна", запивала одиночество.

Если бы мне тогда сказали: "Скоро ты выйдешь замуж и будешь мамой двух деток, и ты не захочешь отходить от своего мужа даже на шаг, не то что в клубы ходить", она бы не поверила, еще бы и послала", - рассказывает Байзакова.

На прошлой неделе Айжан Байзакова уже вспоминала времена тусовочной жизни и отмечала, что тогда в ней "было много агрессии и безбашенности".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2061697-zapivala-odinochestvo-bayzakova-pokazala-arhivnye-kadry-so-vremen-klubov-i-tusovok/

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