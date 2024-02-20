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"Невероятная": стильное видео Фаризы Ескермес собрало комплименты в Сети

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Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Звезда сериала "Мошенники" Фариза Ескермес сразила Казнет стильным видео с недавней фотосессии – подписчики оставили множество комментариев актрисе, передает NUR.KZ.

Актриса и блогерша примерила черное боди, собрала волосы, надела темные солнезащитные очки и покрасовалась на камеру. Черно-белое видео получилось простым, но ярким – Фариза смотрелась эффектно со всех ракурсов.

Поклонники творчества артистки были восхищены увиденным - они оставили множество "сердечек" в комментариях.

"Уау", "Шикарная", "Как это красиво! Фариза невероятная", "Эффектно - Фариза знает толк в стиле", - отметили подписчики Ескермес.

Накануне Фариза Ескермес восхитила Казнет свадебными образами. Мы также рассказывали, что казахстанскую актрису пристыдили за видео, снятое в отеле в горах во время отдыха с женихом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2061916-neveroyatnaya-stilnoe-video-farizy-eskermes-sobralo-komplimenty-v-seti/

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