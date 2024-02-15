"Зачем сообщать об этом на весь мир?": Фаризу Ескермес пристыдили за видео из отеля
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Фариза Ескермес показала, как отметила День влюбленных с женихом. Звезда сериала "Мошенники" показала видео из отеля в горах и нарвалась на критику уятменов, передает NUR.KZ.
Обручившаяся в январе казахстанская актриса провела День святого Валентина в новом статусе - невеста. Ескермес с возлюбленным отправились в отель, из окон которого открывался панорамный вид на горы.
Фариза запечатлелась, красиво улыбаясь и позируя - тело девушки прикрывало большое белое одеяло.
"День влюбленных мы решили провести на самой высокой точке города, с самым лучшим видом на горы. С праздником вас, кто празднует, кто любит искренне. Любви всем", - пожелала Фариза Ескермес.
Моралисты тотчас набросились на девушку в комментариях.
"У казахов нет такого праздника", "В казахских девушках совсем не осталось чувства стыда", "Насколько современной ты бы ни была, есть понятие "уят" - ты лежишь с мужчиной в отеле, зачем сообщать об этом на весь мир? Тем более видно, что голая", - написали в комментариях.
Однако, нашлись и те, кого ничего на видео не смутило - они усыпали актрису комплиментами и пожелали счастья.
"Как ты красива! Счастья вам, любви бесконечной", "Сама женственность", "Самая нежная, самая красивая", "Подумала, диснеевская принцесса", "Улыбка на миллион", - отметили фанаты Фаризы.
Ранее подписчиков Ескермес смутила ее фотосессия в чувственном образе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2061210-zachem-soobschat-ob-etom-na-ves-mir-farizu-eskermes-pristydili-za-video-iz-otelya/