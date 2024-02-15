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"Зачем сообщать об этом на весь мир?": Фаризу Ескермес пристыдили за видео из отеля

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Фариза Ескермес с возлюбленным
Фариза Ескермес с возлюбленным. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Фариза Ескермес показала, как отметила День влюбленных с женихом. Звезда сериала "Мошенники" показала видео из отеля в горах и нарвалась на критику уятменов, передает NUR.KZ.

Обручившаяся в январе казахстанская актриса провела День святого Валентина в новом статусе - невеста. Ескермес с возлюбленным отправились в отель, из окон которого открывался панорамный вид на горы.

Фариза запечатлелась, красиво улыбаясь и позируя - тело девушки прикрывало большое белое одеяло.

"День влюбленных мы решили провести на самой высокой точке города, с самым лучшим видом на горы. С праздником вас, кто празднует, кто любит искренне. Любви всем", - пожелала Фариза Ескермес.

Моралисты тотчас набросились на девушку в комментариях.

"У казахов нет такого праздника", "В казахских девушках совсем не осталось чувства стыда", "Насколько современной ты бы ни была, есть понятие "уят" - ты лежишь с мужчиной в отеле, зачем сообщать об этом на весь мир? Тем более видно, что голая", - написали в комментариях.

Однако, нашлись и те, кого ничего на видео не смутило - они усыпали актрису комплиментами и пожелали счастья.

"Как ты красива! Счастья вам, любви бесконечной", "Сама женственность", "Самая нежная, самая красивая", "Подумала, диснеевская принцесса", "Улыбка на миллион", - отметили фанаты Фаризы.

Ранее подписчиков Ескермес смутила ее фотосессия в чувственном образе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2061210-zachem-soobschat-ob-etom-na-ves-mir-farizu-eskermes-pristydili-za-video-iz-otelya/

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